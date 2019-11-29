Восемь сотрудниц родильного отделения забеременели одновременно

Восемь сотрудниц родильного отделения больницы в американском городе Нью-Лондон, штат Коннектикут, забеременели одновременно. Об этом сообщает сайт News 8 WTNH.

«Когда ты видишь детей, и они такие милые и так хорошо пахнут, ты хочешь своего ребенка. Это восхитительно», — сказала координатор Лорен Лэри (Lauren Lary). Она подчеркнула, что ее подчиненные забеременели с некоторыми интервалами во времени, поэтому им не придется всем сразу уходить в декретный отпуск.

В числе беременных сотрудниц — шесть медсестер и две акушерки. Это рекорд для штата отделения численностью 44 человека. Три сотрудницы ждут мальчиков, еще три — девочек. Пол еще двух детей пока неизвестен. Среди коллег в родильном отделении ходит шутка о «детской лихорадке».

Сотрудницы родильного отделения больницы считают, что оказались в правильном месте, так как всегда можно спросить врача или другую медсестру, если есть вопросы. Ежегодно они помогают в рождении двух тысяч детей.

Ранее сообщалось, что в центре логопедии Therapy Trails американского города Гровтаун, штат Джорджия, одновременно забеременели сразу восемь сотрудниц. Владелица центра рассказала, что менее чем за год она узнала о беременности семи подчиненных, а также беременна сама.

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