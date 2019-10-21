Сразу семь медсестер из одного отделения для новорожденных забеременели

В испанском городе Барселона одновременно забеременели семь медсестер одной из больниц. Об этом сообщает W24.

На фотографии, которую опубликовал в соцсети один из сотрудников больницы, женщины позируют вместе, демонстрируя свои животы. Самой младшей из них 31 год, самой старшей — 47 лет. Все семеро работают в отделении неонатологии, где лечат новорожденных детей.

«Иногда бывает непросто, — рассказала одна из беременных медсестер. — Мы ухаживаем за младенцами, которым 24 или 25 недель, и они порой меньше того ребенка, которого ты носишь внутри себя. Смотришь на него, потом на себя. Нужно как-то эмоционально поддерживать его маму, а посередине — твой живот, по которому ясно, что у тебя все в порядке, а у нее — нет».

В мае сообщалось о том, что в американском городе Бостон, штат Массачусетс, забеременели сразу 14 медсестер онкологического отделения больницы. Одна из них ожидала двойню.

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