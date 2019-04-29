У сотрудников одного отделения больницы одновременно родятся 19 детей

В американском штате Небраска одновременно 19 сотрудников неотложной помощи ожидают появления на свет ребенка. Об этом сообщает информационный портал WOWT.

«Каждый раз мы приходили на работу с одним вопросом: "Никто не в курсе, кто-то еще забеременел?" Такая-то забеременела, никому не говори, просто запиши ее в список», — рассказывает медсестра Лиза Вульф (Lisa Wulf). Тем не менее в октябре 2018 года информация об этом массовом явлении стала распространяться.

Одна за другой медсестры начали рассказывать о своей беременности. Вскоре к ним присоединились врачи и другие сотрудники скорой помощи, ожидающие пополнения в семье. Предполагается, что дети медработников появятся на свет летом.

Ранее в апреле сообщалось, что в американском штате Нью-Йорк беременными оказались сразу 15 сотрудниц больницы. Все они работают медсестрами и ассистентами врача в родильном отделении и реанимации для новорожденных. Предполагается, что первая из них родит в апреле.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!