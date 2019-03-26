В больнице одновременно забеременели девять медсестер

В американском городе Портленд, штат Мэн, забеременели сразу девять медсестер родильного отделения больницы. Об этом сообщает издание USA Today.

Медицинское учреждение опубликовало в Facebook фотографию, на которой позируют восемь из девяти беременных женщин. Каждая держит в руках лист бумаги с ожидаемым сроком родов. Дети будут появляться на свет с апреля до июля.

«Очень мило, когда приходишь на работу и видишь таких же беременных людей, смотришь, как у них растут животы, и просто обсуждаешь вещи, через которые мы все проходим вместе», — говорит одна из беременных медсестер. Они собираются ходить друг к другу на роды.

В США матерям новорожденных, работающих в организациях с 50 и более сотрудниками, предоставляется неоплачиваемый отпуск на 12 недель. Больница, где работают беременные медсестры, заявила, что уже готовится к одновременному отсутствию такого числа сотрудников.

В 2018 году сообщалось, что в американском штате Аризона о беременности объявили 16 медсестер, работающих в одной больнице. Они уверяют, что не сговаривались одновременно стать матерями.

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