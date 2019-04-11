В родильном отделении больницы забеременели сразу 15 сотрудниц

В американском штате Нью-Йорк беременными оказались сразу 15 сотрудниц одной из больниц. Об этом сообщает Inside Edition.

Все они работают медсестрами и ассистентами врача в родильном отделении и реанимации для новорожденных. Предполагается, что первая из них родит в апреле.

«Определенно начинаешь задумываться о чем-то таком, — говорит одна из женщин, ждущая ребенка в июне. — Может, мы что-то пьем? Или обо что-то тремся животами? Нам всем очень повезло».

Одна из беременных сотрудниц намерена рожать на работе и считает, что лучше места для этого не найти. «Когда отойдут воды и начнутся схватки, достаточно пройти по коридору — и получай ребенка», — говорит она.

Ранее сообщалось, что в американской начальной школе Oak Street Elementary School, расположенной в городе Годдард, штат Канзас, забеременели сразу семь учительниц. Директор шутит, что теперь к школе стоит пристроить детский сад.

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