Из жизни
 
Последние новости
Осужден перешедший на сторону ИГ российский офицер
ФСБ догнала и задержала иностранные корабли в Баренцевом и Японском морях
Пожилых россиян сочли проблемой для бюджета страны
Российскому пранкеру пригрозили тюрьмой за уничтожение кувалдой своей машины
В ООН назвали число людей на Земле в 2050 году
Кремль прояснил вопрос с кредитом ради долга для Белоруссии
В Москву налетели летучие мыши 
Советник Зеленского назвал главную угрозу украинской государственности
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Новости партнеров

В школе одновременно забеременели семь учительниц

Перейти в «Мою Ленту»

В американской начальной школе Oak Street Elementary School, расположенной в городе Годдард, штат Канзас, забеременели сразу семь учительниц. Об этом сообщает информационный портал KHQ.

По словам директора школы Эшли Миллер (Ashley Miller), о беременности за короткое время сообщили 7 из 15 учительниц. Женщина утверждает, что сталкивается с подобным впервые за всю практику. Миллер удалось подобрать замену всем уходящим в декрет сотрудницам. Она пошутила, что, возможно, стоит пристроить к зданию школы детский сад.

Две учительницы родили в конце марта с разницей всего в сутки. Остальные отправятся в роддом в разный срок до октября включительно.

«Это уже безумно смешно. Мне казалось, что нас много, уже когда нас было трое. А затем нас стало четверо, а потом и пятеро, и вот нас семеро, и это уже комедия», — призналась педагог Тара Джонсон (Tara Johnson).

Женщины подшучивают друг над другом, но, в целом, рады сложившейся ситуации, так как могут поддерживать друг друга и делиться новостями.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Baby Boom: 7 of 15 Teachers Pregnant At a Kansas Elementary School
В больнице одновременно забеременели девять медсестер
В больнице одновременно забеременели 16 медсестер
Женщина забеременела сразу от двух мужчин
Другие материалы рубрики
Из жизни00:04Сегодня
Элизабет Шорт

«Женоненавистник и садист высшего порядка»

Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
08:29Сегодня

Мальчик полежал в объятиях смертоносного питона

11:22Сегодня

Девочка забралась в ванну с крокодилом и почистила ему зубы

19:07 1 апреля

Случайные свидетели спасли старика от самоубийства

Из жизни00:0222 марта

«Приходится делать вещи, от которых страшно»

Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
09:29Сегодня

Мужчина всю жизнь избегал солнечного света из-за редкой болезни

10:20Сегодня

Шесть тонущих в трясине слонят спасали четыре часа

16:45 1 апреля

Заключенный британской тюрьмы поделился снимками «собачьей еды»

Из жизни00:0329 марта

Хмельное братство

Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
06:44Сегодня

Рабочий попытался перепить друга и умер

19:54 1 апреля

В Великобритании поймали поедающую уток рыбу

12:29 1 апреля

55-летняя женщина выносила ребенка для бесплодной дочери

Россия
«Кадят и называют это спасением»
Эти школьники стали лучшими в изучении православия. Что они думают о вере и мракобесии
В России расширят права полицейских и переведут стрелки
Эти законы изменят жизнь миллионов россиян: за что возьмется Госдума в апреле
Работа фотографа Марио Сорренти представлена в экспозиции выставки «Календарь Pirelli 2012» «Она не человек, а сексуальный объект»
Миллионы россиянок страдают от домогательств. Никто в стране не готов это признать
Нападение на родственницу Скрипаля попало на видео
Переговоры о передаче Исаакия РПЦ продолжатся
В Москве поищут неблагополучные семьи
Число россиян с аутизмом выросло вдвое за пять лет
Все материалы
Мир
Потрошители из Чикаго
Сатанисты убивали женщин и наводили ужас на Америку 80-х. Теперь один из них на свободе
Детям убитого журналиста Хашкуджи заплатили за молчание
Из-за взрыва газа на похоронах в Китае пострадали десятки людей
Балканский раскол
20 лет назад Югославию разбомбили самолеты НАТО. Эхо войны слышно до сих пор
Бывшего вице-президента США второй раз за неделю обвинили в непристойностях
Сотни полицейских Лондона избежали наказания за сексуальное насилие
«Русские попали в капкан»
 
Все материалы
Бывший СССР
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Порошенко заподозрили в нарушении одного из ключевых документов по выборам
ЦИК Украины лишил Тимошенко права на второй тур выборов
Глава МВД Украины оценил вероятность нового Майдана
Россияне не захотели объединяться с белорусами
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
МИД России экстренно пошутил про Украину
Все материалы
Экономика
Народно-денежная масса
Эти страны могут разбогатеть на своих бедняках. Среди них — Россия
«Роснефть», Арктика и Севморпуть
Президент Владимир Путин обсудил с Игорем Сечиным проекты в Арктике
Спустили в трубу
Британцы переплачивают миллиарды за воду, газ и электричество. Их обманывают десятилетиями
В России резко подешевел мобильный интернет
Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян
Россиян предложили обложить пятью новыми налогами
Россия даст Белоруссии кредит для погашения долга перед Россией
Все материалы
Силовые структуры
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Виктор ИшаевБывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
ФСБ подозревает его в махинациях с лесом. Идут обыски в правительстве региона
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Бывшего полицейского обвинили в совращении московских школьниц
Осужден перешедший на сторону ИГ российский офицер
Сотрудница московской полиции случайно ранила себя из пистолета
В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки
Все материалы
Наука и техника
Восставший после смерти
Эта игра способна измотать и унизить — Sekiro: Shadows Die Twice
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
«Череда насилия, казней и бессудных расправ»
Она навела порядок в Кремле и отстояла Украину. Так родилась новая Россия Петра I
Китай и Турция показали рельсотроны
Су-57 оказался не нужен Китаю
В России испугались американского авианосца в Черном море
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
Все материалы
Спорт
Уле-Гуннар Сульшер«Вернул нам свободу»
В него никто не верил, но он принес победу: феномен нового тренера «Манчестер Юнайтед»
Алексей Березуцкий объяснил отказ от выступлений на ЧМ-2018
Месси заработал больше Роналду
Россиянин обновил очередной рекорд НХЛ
«Он будет новым Пеле»
«Реал» предлагает за Мбаппе 280 миллионов евро. Ему 20 лет, и он новая звезда футбола
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали
Глава UFC отказался верить в уход Макгрегора из MMA
Все материалы
Культура
Я тебя породил
Сексуальность, война и мир на снимках отца современной фотографии
В клубе в клубах дыма
Элитные вечеринки и их странные гости на редких снимках
В финале Джон умрет
Сериалы без интриги, лесбиянки-аристократки и «Игра престолов» — что смотреть в апреле
Мэйси Уильямс сбежала с телешоу после слов о судьбе Арьи из «Игры престолов»
Джармуш снимет фильм о зомби «с величайшим актерским составом всех времен»
Появилось видео убийства рэпера Nipsey Hussle
Умер актер из «Особенностей национальной охоты» и «Бандитского Петербурга»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ну укусил тебя скорпион, ты же не умер!»
В России сняли «Последнего героя» с экстрасенсами. Они оголодали и прокляли все вокруг
«Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору»
Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
В эфире «России 24» защитили гематоген от нападок американцев
Российский интернет захотели защитить отечественным шифрованием
Россиянин разгромил офис газеты «Коммерсантъ»
Мошенники обманом заставили пользователей сети смотреть рекламу
Все материалы
Ценности
Владимир Познер«Если хочется переспать — то на здоровье»
Владимиру Познеру — 85. Он играет в теннис, пьет виски и идеально сочетает носки с брюками
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
На мокром месте
Этот фотограф снимал на пляже лучших моделей мира. Теперь его работы едут в Россию
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Невесты нашли замену фате
Россиянки продемонстрировали любовь к кроссовкам
Названы самые красивые постаревшие знаменитости
Все материалы
Путешествия
«Подбежали со спины, ударили ножом, повалили на землю»
Россияне поехали в кругосветное путешествие без денег и наткнулись на африканских бандитов
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Таких белых я раньше не встречал»
Церкви, грязные пляжи и ромовый пунш. Как живут потомки рабов на Карибах
В авиакомпании рассказали о происходящем на борту самолета при смерти пассажира
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Американские авиакомпании столкнулись с крупным сбоем
Россиянка упала с аттракциона в Иордании
Все материалы
Из жизни
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Хмельное братство
Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Мальчик полежал в объятиях смертоносного питона
В школе одновременно забеременели семь учительниц
Случайные свидетели спасли старика от самоубийства
Шесть тонущих в трясине слонят спасали четыре часа
Все материалы
Конец Тельца
Снят с производства автомобиль, который спас компанию Ford
Широко закрытые глаза
Длительный тест Mitsubishi Eclipse Cross
Автобаяны
Лучшие первоапрельские автомобильные шутки прошлых лет
Тест Lexus RX 350L
Что дают Лексусу RX лишние 11 см длины?
Audi показала первые изображения городского беспилотника
Внешность крошечного кроссовера Hyundai перестала быть секретом
UAZ пообещал выпустить «Русский Прадо» за 1,5 миллиона рублей
Все материалы
Дом
Четко и по делу
Сто лет назад они придумали новую архитектуру. Мы живем в этих домах до сих пор
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Знай свое место
От «Операции «Ы» до «Секса в большом городе»: из какого фильма ваша квартира, дом и дача
За три месяца в российскую недвижимость инвестировали миллиард долларов
Назван самый веселый город России
В Москве ограбили квартиру менеджера «Спартака»
Ставка по ипотеке обновила максимум
Все материалы