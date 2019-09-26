Семь жен пожарных с одной станции одновременно родили

В американском городе Солсбери, штат Северная Каролина, семь жен пожарных, работающих на одной станции, родили детей примерно в одно и то же время. Об этом сообщает информационный портал WNBC.

В первый раз СМИ обратили внимание на женщин в марте, тогда все они были на разных сроках беременности и вместе сделали фотографию в пожарной форме мужей. Снимок широко разошелся по социальным сетям.

В сентябре Брианна Митчеле (Brianna Mitschele), сделавшая первую фотографию, решила запечатлеть тех же женщин вместе с их новорожденными детьми. «Не могу поверить, что прошло уже шесть месяцев с момента, когда был сделан тот снимок с будущими мамами. Время летит, и теперь на пожарной станции позируют счастливые и здоровые дети и их родители», — отметила американка.

Женщины заявили журналистам, что не собирались беременеть одновременно и не знали о планах друг друга завести детей. «Возможно, наши мужья это запланировали», — пошутила одна из них.

В мае сообщалось о том, что в американском городе Бостон, штат Массачусетс, забеременели сразу 14 медсестер онкологического отделения больницы. Одна из них ожидала двойню.

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