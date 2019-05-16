В больнице одновременно забеременели восемь медсестер

В американском городе Пибоди, штат Массачусетс, забеременели сразу восемь медсестер родильного отделения больницы. Об этом сообщает местная газета The Salem News.

Женщины находятся на разных сроках беременности, их дети появятся на свет в промежутке с июня по октябрь текущего года. «Так забавно, все началось как невинная шутка», — вспоминает сотрудница больницы.

Пять медсестер решили заранее узнать пол будущего ребенка — все они ожидают мальчиков. По данным издания, два месяца назад в больнице работали девять беременных работниц. В марте одна из них, Тара Рандаццо (Tara Randazzo), родила сына.

Заведующая родильным отделением Шанна Мавилио (Shanna Mavilio), в подчинении которой находится 50 медсестер, уже готова к тому, что восемь сотрудниц вскоре уйдут в декретный отпуск. «Одна из прелестей беременности в том, что есть время подготовиться», — отметила она.

В конце марта сообщалось, что в американском городе Портленд, штат Мэн, забеременели сразу девять медсестер родильного отделения больницы. Медицинское учреждение опубликовало в Facebook фотографию, на которой позируют восемь из девяти беременных женщин. Каждая держит в руках лист бумаги с ожидаемым сроком родов.

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