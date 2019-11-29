Бизнесу Калининграда представили «Зеркальный реестр проверок»

«Зеркальный реестр проверок» — инструмент для создания сбалансированной обратной связи бизнеса на действия контрольно-надзорных органов. Об этом заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман в рамках выездной стратегической сессии представителей Корпорации МСП в Калининградскую область.

В ходе визита в регион представители Корпорации МСП встретились с руководством и предпринимателями региона, обсудили государственные инструменты поддержки МСП, в том числе вопросы развития сельхозкооперации и поддержки стартапов, кредитования под залог прав интеллектуальной собственности.

«Зеркальный реестр проверок» разработан Корпорацией МСП совместно с Генеральной прокуратурой, Министерством экономического развития при участии контрольно-надзорных органов по поручению Президента Российской Федерации. Использование механизма позволит предпринимателю оставлять обратную связь по результатам проведенной проверки с возможностью указания нарушений, которые, по мнению предпринимателя, были допущены проверяющими органами при организации и проведении проверки, с обеспечением реагирования Генеральной прокуратурой России и контрольно-надзорных органов на выявленные нарушения.

«Новый ресурс обеспечит быстрое реагирование Генеральной прокуратуры на факты допущения нарушений со стороны проверяющих органов вплоть до принятия решений по их кадровому составу. Однако это не единственная задача, которую мы ставили перед собой создавая «Зеркальный реестр проверок». Что особенно важно: теперь у нас есть работающий механизм сбора и обобщения типичных нарушений, которые допускает бизнес. На основе этой базы будут разработаны специальные инструкции для предпринимателей, позволяющие избежать нарушений в будущем», — подчеркнул Александр Браверман.

«Зеркальный реестр проверок» доступен на портале Бизнес-навигатора МСП с середины октября 2019 года. Всего порталом Бизнес-навигатора МСП пользуются более 12,5 тысячи предпринимателей Калининграда.

В ходе официальной встречи губернатора Калининградской области Антона Алиханова и Александра Бравермана обсуждались результаты совместной работы по поддержке малых и средних компаний в регионе, а также перспективы дальнейшего взаимодействия. В рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Калининграда удалось привлечь более 9 миллиардов рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных.

Также представители Корпорации МСП приняли участие в презентации пяти новых инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Калининградской области. Этим проектам может быть оказана финансовая поддержка Корпорации. Так, «АПК «Вальдау» планирует строительство производственного комплекса по выращиванию и переработке льна полного цикла, компания «Полярис» презентовала проект по строительству низкотемпературного складского комплекса, а «Знаменский композитный завод» займется производством оконных профилей. Предприятие «Балткат» планирует увеличить объемы производства медной катанки. Проект по установке колеса обозрения может быть реализован компанией «Семейный парк». Общий объем инвестиций в эти проекты может составить около 580 миллионов рублей, в рамках этих бизнес-планов предусматривается создание 168 новых рабочих мест.

