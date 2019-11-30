Францию и Швейцарию свяжут метро

15 декабря в Женеве запланирован ввод в эксплуатацию легкого метро Lemans Express, которое должно связать город с населенными пунктами Швейцарии и Франции. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщает Neue Zurcher Zeitung.

Система Lemans Express задействует 45 станций в двух странах, общая протяженность линий составит около 230 километров. На маршруте задействованы 45 поездов, которые будут отправляться из Женевы каждые 10 минут. Стоимость проекта составила 1,5 миллиарда евро.

Планируется, что новая транспортная система позволит снизить число автомобилей на дорогах на 12 процентов. Также должны уменьшиться заторы на франко-швейцарской границе, которую ежедневно пересекают около 650 тысяч автомобилей. Из-за того, что стоимость жилья во Франции ниже, а зарплаты в Швейцарии выше, многие люди живут в одной стране, а работают в другой.

Ранее в ноябре российский поезд с плацкартом и купе, где есть душ, но нет хлопающих дверей между вагонами, отправился в свой первый рейс. На обновленном составе из Москвы в Белгород выехали более 600 пассажиров.

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