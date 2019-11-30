«Нафтогаз» сообщил о проблемах с принудительным взысканием долга с «Газпрома»

Некоторые европейские страны пока не готовы рассматривать дела о принудительном взыскании с «Газпрома» трех миллиардов долларов в пользу «Нафтогаза» по решению Стокгольмского арбитража. Об этом в эфире «Радио НВ» сообщил исполнительных директор украинского компании Юрий Витренко, передает «Интерфакс».

По его словам, проблемы с взысканием долга возникли в Германии, Польше и Молдавии. При этом в ряде стран взыскивать деньги легче, а в некоторых сложнее, добавил Витренко.

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Ранее, 29 ноября, он сообщил, что Россия и Украина обсуждают возможность выплаты «Газпромом» долга, возникшего после решения Стокгольмского арбитража, в виде поставок газа. «Речь идет о газе на три миллиарда долларов. Это очень много газа. Это годы импорта Украины», — подчеркнул директор «Нафтогаза».

Общая сумма претензий Украины к «Газпрому» достигает 22 миллиардов долларов. Из них почти 12 миллиардов приходится на новый иск в Стокгольме, еще семь миллиардов — на штраф Антимонопольного комитета Украины.

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