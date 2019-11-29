Украина атаковала «Газпром» в Латвии

«Нафтогаз Украины» подал ходатайство в рижский суд по поводу признания и исполнения в Латвии решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом». Об этом говорится в отчете российской компании, передает ТАСС. Заседание суда запланировано на апрель 2020 года.

В пресс-службе указали, что знают об иске с 5 ноября. Между тем на этой неделе шведский суд окончательно отклонил претензии «Газпрома» к решению арбитража. Его вердикт признан окончательным. Сумма долга российской компании, включая проценты, приблизилась к трем миллиардам долларов.

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«Нафтогаз» требует от «Газпрома» выплатить долг и добивается ареста его активов за рубежом. В связи с этим российская компания отказалась от размещения ценных бумаг в Европе.

Вопрос долга также стоит в центре переговоров о новом транзитном контракте. Российская сторона настаивает, чтобы Украина отказалась от всех судебных претензий, в том числе прекратила требовать средства по решению в Стокгольме. В свою очередь Киев предлагает Москве выбрать способ компенсации, например, через поставку газа.

Общая сумма претензий Украины к «Газпрому» достигает 22 миллиардов долларов. Из них почти 12 миллиардов приходится на новый иск в Стокгольм, а еще семь миллиардов — на штраф Антимонопольного комитета Украины.

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