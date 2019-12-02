В мире исчезнет легендарная нефть

Запасы нефти на месторождении Brent в Северном море, которое дало название эталонному сорту сырья, иссякнут в 2020 году. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. В будущем году компания Royal Dutch Shell, которая ведет добычу на месторождении, выведет из эксплуатации последнюю нефтяную платформу.

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Brent расположено между Шетландскими островами и Норвегией. Его открыли в 1971 году, и на момент обнаружения оно считалось одним из крупнейших в мире. Добыча нефти и газа на месторождении была начата в 1975 году, и в последующие годы объемы выкачиваемого сырья неуклонно росли. В 1980-е нефть с Brent стала эталоном — от ее цены зависит стоимость других сортов сырья.

Однако в 1990-е годы добыча нефти на месторождении стала падать, и эталонный сорт превратился в смесь, которая включает сырье с других североморских месторождений. В настоящее время доля оригинальной Brent в этой смеси составляет всего один процент.

Как следует из данных Royal Dutch Shell, за годы разработки месторождения Brent на нем было добыто более двух миллиардов баррелей нефти и 161 миллиарда кубометров газа.

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