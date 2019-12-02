Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске. Об этом сообщает УНН.

Трагедия произошла 30 ноября. Мать пошла заниматься хозяйством, оставив ребенка в коляске. На девочку лег домашний питомец, под его весом она задохнулась.

Полиция не стала предпринимать мер в отношении родителей ребенка, с ними работают специальные службы, оказывающие психологическую поддержку.

Ранее стало известно, что в украинском городе Днепр сотрудники службы по делам детей обнаружили 8-летнего мальчика с завязанными глазами, прикованного цепью к дивану и обмотанного скотчем. Ребенка нашли 21 августа после анонимного сообщения о насилии над детьми. По данным ведомства, у местной жительницы было четверо малолетних детей 4, 6, 8 и 13 лет, для троих из которых она является опекуном. Детей изъяли из семьи и поместили в центр социально-психологической реабилитации.

Против нее завели три дела по статьям 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека»), 127 («Истязание») и 166 («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство») Уголовного кодекса Украины.

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