Появились подробности смерти наказанного за нарушение ПДД российского священника

Рязанский иеромонах Сергий (Вячеслав Маркин), который скончался через несколько дней после наказания за нарушение правил дорожного движения, умер от сердечного приступа, сообщила «Подъему» помощница погибшего.

Она отметила, что причину смерти ей сообщили в морге. «Там сказали, что по всем признакам это, конечно, сердечный приступ. Накануне смерти его лечащий врач все показатели измерила и говорила, что у него на фоне этих скандалов резкий скачок сахара и давление», — уточнила женщина.

По словам собеседницы издания, священник сильно переживал после публикации видео, на котором видно, как он нарушает несколько ПДД, и считал обвинения несправедливыми. Она добавила, что он припарковался на тротуаре, чтобы «снять тремор». «В такой ситуации обычно надо срочно покушать, поэтому он и парковался в неположенном месте», — заметила помощница.

Женщина сказала, что Маркин принял монашеский сан несколько лет назад, после смерти жены.

О смерти священнослужителя стало известно накануне, 1 декабря. Тогда причина гибели не сообщалась.

В конце ноября в сети появился ролик, в котором мужчина в черной рясе садится за руль внедорожника, брошенного прямо на автобусной остановке. Мужчина начинает движение и тут же нарушает несколько дорожных правил: сначала выезжает с тротуара через пешеходный переход, потом пересекает встречную полосу и едет на красный свет. Автор видео указывал, что священнослужитель останавливался в неположенном месте, чтобы сходить в столовую. Сам иеромонах позже говорил, что в тот момент у него случился сердечный приступ. После скандала его отстранили от служения и отправили в монастырь на послушание.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!