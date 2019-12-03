Макрон предложил формулу нового ракетного договора

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо разработать новую версию расторгнутого Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при участии Европы. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает «Интерфакс».

«Нам нужно построить что-то новое», — заключил французский лидер на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

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В конце ноября сообщалось, что Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Глава Пятой Республики предлагает провести не только двусторонние, но и многосторонние обсуждения этого вопроса со всеми государствами, которые критически относятся к позиции Москвы. Таким образом, Франция стала первой страной-членом НАТО, которая дала позитивный отзыв на предложение российской стороны.

Действие ДРСМД было официально прекращено 2 августа. Документ запрещал странам производить, испытывать и развертывать оружие средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва указывала на бездоказательный характер обвинений и сетовала на нежелание США выйти на диалог.

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