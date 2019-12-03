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Воздух в Сиднее стал плохим

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Крупнейший австралийский город Сидней окутал смог из-за крупных лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что дым достиг центрального и юго-западного городских районов и часть пригорода. Метеобюро штата Новый Южный Уэльс сообщило, что из-за охватившего восточное побережье Австралии смога качество воздуха оценивается как плохое. В пригородах Ливерпуль и Кэмпбеллтаун продукты горения загрязнили воздух сильнее, чем в остальных районах.

Департамент здравоохранения штата предупредил об опасности длительного нахождения на улице. Также людям посоветовали обращаться в медицинские учреждения в случае респираторных заболеваний. В регионе зарегистрировано 119 лесных пожаров, 48 из них остаются нелокализованными. Некоторые районы предупредили о подготовке к эвакуации. В ближайшую неделю пожароопасная погода — высокая температура воздуха и порывистый ветер, сохранится.

Ранее австралийская блогерша захотела помочь в борьбе с лесными пожарами, однако подписчики обвинили девушку в попытке заработать на трагедии. Она пообещала на своей странице пожертвовать пострадавшим при пожаре по доллару с каждой покупки ее продукции. Но блогерша так не сдержала обещание.

В первых числах ноября в австралийском штате Новый Южный Уэльс разгорелись лесные пожары. От огня погибли четыре человека, еще шесть тысяч эвакуировали. Десятки тысяч людей находятся в состоянии готовности к эвакуации.

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