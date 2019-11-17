Борьба с пожарами обернулась для блогерши ненавистью в интернете

Австралийская блогерша Сара Стивенсон (Sarah Stevenson) захотела помочь пострадавшим от пожаров соотечественникам необычным способом. Однако ее идея сбора благотворительности лишь разозлила подписчиков, сообщает издание Nine.com.

Стивенсон опубликовала на своей странице сторис, в которых обещала в течение 48 часов пожертвовать пострадавшим по доллару с каждой покупки ее продукции. Однако подписчики не оценили ее намерений и обвинили девушку в попытке заработать на трагедии.

После обрушившейся на нее критики блогерша попыталась объясниться. По словам Стивенсон, пользователи не поняли ее добрых намерений. Она пояснила, что изначально хотела создать страницу на платформе для краудфандинга. Но поскольку подобных инициатив было много, девушка решила помочь пострадавшим «забавным» способом.

После этого фанаты разозлились на Стивенсон еще больше. Некоторые из них указали, что, делая подобные заявления, лучше сначала подумать, а также попросили блогершу быть более отзывчивой к тем, кто пострадал в пожарах.

Однако нашлись и те, кто поддержал девушку. «Идея пожертвований прекрасна и должна быть принята каждым австралийским брендом или бизнесом. Ненавистники будут ненавидеть! Продолжай делать хорошие вещи, и мы справимся с хейтерами», — написал один из пользователей. В результате австралийка решила прекратить спор со своими подписчиками, однако прибылью с пострадавшими не поделилась.

В первых числах ноября в австралийском штате Новый Южный Уэльс разгорелись лесные пожары. От огня погибли четыре человека, еще шесть тысяч эвакуировали. Десятки тысяч людей находятся в состоянии готовности к эвакуации.

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