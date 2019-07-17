Стройная модель снялась среди девушек с «реальными» телами и была обругана

Модный бренд In The Style пригласил стройную девушку стать лицом бодипозитивной кампании, что вызвало гнев поклонников. Снимки появились в Instagram-аккаунте марки.

Главной героиней съемки выбрали блогершу Чесси Кинг. Вместе с ней в фотосессии приняли участие семь других девушек с пышными формами и изъянами кожи. Подписчиков In The Style разозлило, что в кампании, пропагандирующей уважение к каждому женскому телу, основной фигурой стала стройная Кинг. Об этом они высказались в комментариях к постам.

«Это одна из самых абсурдных вещей, которые я когда-либо видела. Серия посвящена любви к своему телу, и одежду рекламирует стройный человек. Хорошо, допустим, я верю, что ты уверена в себе. И что дальше?» — недоумевала одна из комментаторов. «Могут ли худые люди быть неуверенными из-за своего тела? Да. Есть ли польза от разговоров на тему бодипозитива, когда при этом обсуждается нормальное тело? Нет», — заявила другая. «А где толстая модель? Я смеюсь. Пролистываю вашу страницу и вижу, что вы всегда работаете с однотипными телами», — посетовала третья.

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Основатель бренда Адам Фрисби объяснил, что Чесси Кинг была выбрана амбассадором проекта неслучайно. По его словам, девушка является не только активисткой бодипозитивного движения, но любит и смело показывает свое настоящее тело вместе с его недостатками в соцсетях.

Сама блогерша также отреагировала на негатив в сети. Она выложила коллаж, в котором совмещена старая фотография, где она позирует в купальнике, будучи очень худой, и современный снимок с жировыми складками на ее животе. «Никто не знает твоей истории, твоих взаимоотношений со своим телом, если сами не прожили жизнь в твоей шкуре», — написала она под фото.

В феврале с аналогичной ситуацией столкнулся британский онлайн-ретейлер Boohoo, когда нанял стройную модель, чтобы рекламировать белье для полных. Фотографии 26-летней Анны Фитцдорф появились на сайте магазина и вывели из себя активисток. В описании к продуктам было указано, что девушка представляет нижнее белье размера XL, в то время как в реальной жизни она носит L.

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