Худая модель отрекламировала белье для полных и разъярила женщин

Британский онлайн-ретейлер Boohoo нанял стройную модель, чтобы рекламировать белье для полных, и разъярил покупательниц. Об этом сообщает Daily Mail.

Фотографии 26-летней Анны Фитцдорф в боди черного, красного и бордового цветов появились на сайте интернет-магазина. В описании к продуктам было указано, что девушка представляет нижнее белье 16-го размера (XL), в то время как в реальной жизни она носит 12-й (L).

Фото: Boohoo 1 /2

Возмущенные покупательницы высказали свое недовольство в соцсетях.

«Вам нужно приглашать реальных плюс-сайз-моделей. У них должен быть хотя бы 16-й размер, чтобы мы, крупные девушки, могли представить, как будем выглядеть в этой одежде. У большинства из нас нет таких подтянутых бедер и плоского живота», — призвала одна из них в Twitter.

«Если она плюс-сайз, то у меня что — патологическое ожирение? Boohoo, разберись с этим», — возмутились другие.

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«Простите, но то, что вы имеете в виду под плюс-сайз, — ненормально. Мы хотим видеть разные фигуры, а не очередной пример для подражания», — разочарованно отметили пользователи.

«А вы вообще видели плюс-сайз-моделей Boohoo? Это точно какая-то шутка», — недоумевали юзеры.

Ранее в феврале клиентки ополчились на онлайн-магазин In The Style за якобы бодипозитивную рекламную кампанию. Ко Дню всех влюбленных на сайте появились фотографии моделей в кружевном белье «с недостатками» фигуры. Однако покупательницы не нашли изъянов в телах девушек.

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