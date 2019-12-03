Защищавший гараж от чиновников россиянин пострелял из автомата и бросил гранату

fontanka.ru

На жителя Петербурга завели дело о хулиганстве, после того как он пригрозил оружием чиновникам, пришедшим отбирать у людей незаконные гаражи, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел накануне, 2 декабря. Сотрудники комитета по контролю за имуществом вместе с коммунальщиками пришли в гаражный кооператив на улице Мебельной, чтобы освободить территорию от построек. В этот момент к ним вышел 29-летний мужчина со страйкбольным автоматом Калашникова, пиротехническими светошумовыми гранатами и потребовал немедленно покинуть территорию.

Издание опубликовало видео с произошедшим. «Я не шучу. Ребята, выходим», — кричал герой ролика. Для устрашения он бросил гранату в сторону и, когда та взорвалась, взял вторую. Собравшиеся не хотели уходить, и тогда мужчина выстрелил очередью в воздух из автомата. «Фонтанка» пишет, что владелец гаража бросил гранату к ногам одного из чиновников.

Городские власти решили сносить гаражи после расторжения договора с общественной организацией Всероссийского общества автомобилистов. На этом месте собираются построить завод по выпуску фасовочно-упаковочного оборудования. Некоторые местные жители выступали против этого, отмечая, что производство будет находиться слишком близко к жилым домам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!