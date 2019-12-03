В России резко выросло число ДТП с такси

Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев. В Москве — на 70 процентов (1,3 тысячи), сообщает «Коммерсантъ» о ссылкой на начальника организационно-аналитического управления ГИБДД Сергея Рыжова.

В результате ДТП с такси в этом году погибли 110 человек. Это на 41 процент больше, чем годом ранее. Пострадавших насчитывалось 3,66 тысячи, рост составил 64 процента. При этом общее число аварий на дорогах в стране снизилось на 3,5 процента — до 133,2 тысячи.

Большая часть дорожных правонарушений связана с желанием водителя быстрее доехать до пункта назначения и доставить клиента. «Это несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, нарушение правила проезда переходов, неправильные перестроения», — уточнил Рыжов. Он добавил, что таксисты часто работают по 12-14 часов из-за низких тарифов и устают.

Московские власти собираются решить проблему, установив в городе камеры по отслеживанию состояния водителей и приняв поправки в Федеральный закон №69 (закон «о такси»). В 2018 году Госдума приняла его в первом чтении. Сроки его дальнейшего рассмотрения пока не известны.

В августе комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил новую редакцию проекта закона о регулировании деятельности такси. Один из пунктов в нем — запрет на работу без российских гражданства и прав. Эта мера может привести к росту цен на поездки.

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