В российском детском саду елку прикрепили к потолку

В детском саду №241 Омска новогоднюю елку прикрепили к потолку. Фотография висящего верхушкой вниз дерева появилась в сообществе «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

На опубликованном снимке видно, что основание искусственной елки прикреплено скобами к потолку, на ней нет игрушек и гирлянд.

В приемной заведующей учреждения «Тайге.Инфо» сообщили, что это неправда и такой елки в саду нет. При этом, как пишет «Говорит Москва» в своем Telegram-канале, работники детского сада пояснили, что в актовом зале установлена обычная елка. Прикрепленное к потолку дерево установили таким образом, потому что в группе занимаются совсем маленькие дети.

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