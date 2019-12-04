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В российском детском саду елку прикрепили к потолку

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В детском саду №241 Омска новогоднюю елку прикрепили к потолку. Фотография висящего верхушкой вниз дерева появилась в сообществе «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

На опубликованном снимке видно, что основание искусственной елки прикреплено скобами к потолку, на ней нет игрушек и гирлянд.

В приемной заведующей учреждения «Тайге.Инфо» сообщили, что это неправда и такой елки в саду нет. При этом, как пишет «Говорит Москва» в своем Telegram-канале, работники детского сада пояснили, что в актовом зале установлена обычная елка. Прикрепленное к потолку дерево установили таким образом, потому что в группе занимаются совсем маленькие дети.

Ранее мэрия Грозного начала искать непьющих Деда Мороза и Снегурочку, которым запрещается ругаться матом, использовать в ходе представления пожароопасные и колющие предметы, животных или насекомых. Также власти города потребовали, чтобы макияж Снегурочки не выглядел вульгарно, а ее шуба закрывала колени. Уточняется, что новогодние персонажи должны владеть русским и чеченским языками.

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