Главный инженер Boeing лишился работы

Главный инженер департамента коммерческих перевозок Boeing Джон Гамильтон (John Hamilton), который занимался расследованием авиакатастроф с самолетами 737 MAX, уйдет из компании. Об этом пишет The Seattle Times.

Сотрудникам корпорации об уходе Гамильтона сообщили во внутренней рассылке руководитель подразделения коммерческих перевозок Стэн Дил (Stan Deal) и главный инженер Boeing Грег Хислоп (Greg Hyslop).

«Джон планировал уйти в отставку в прошлом году, но мы попросили его остаться, чтобы помочь нам в расследованиях 737 MAX, — говорится в письме. — Мы очень благодарны Джону за то, что он поделился своим опытом в очень сложное время».

Гамильтон занимался расследованием авиакатастроф Boeing 737 MAX, которые потерпели крушение в Индонезии и Эфиопии, и присутствовал на двух слушаниях в Конгрессе США. На одном из них председатель комитета транспортной инфраструктуры (House Committee on Transportation and Infrastructure) Питер Дефазио (Peter Defazio) представил внутренние документы Boeing, указывающие на то, что некоторые инженеры выразили обеспокоенность по поводу работы системы управления.

Однако Гамильтон заявил, что эти сообщения следует интерпретировать как свидетельство открытой корпоративной культуры в Boeing, благодаря которой инженеры не боятся задавать вопросы.

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В октябре американский сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь назвал производимые компанией Boeing самолеты летающими гробами. Такое заявление политик сделал на заседании в Конгрессе США по поводу авиакатастроф самолетов Boeing 737 Max. По словам Блюменталя, компания намеренно скрыла проблему ради прибыли.

До этого в октябре стало известно, что ведущий эксперт компании Марк Форкнер (Mark Forkner), тренировавший других пилотов, умолчал о проблеме с самолетами Boeing 737 Max, которые впоследствии потерпели крушение. Об этом сообщил его коллега в разговоре с ФБР. Форкнер неоднократно намеренно уверял, что пилотам 737 Max не требуются дополнительные тренировки.

Полеты лайнеров Boeing 737 MAX приостановили по всему миру после двух катастроф — в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019-го. В совокупности в них погибли 346 человек. По итогам расследования стало понятно, что к трагедиям привели сбои в системе управления полетами MCAS, о которых знало руководство компании.

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