В «Единой России» назвали провокацией задержание однопартийца на Украине

Задержание на Украине члена севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого — очередная провокация украинских силовиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление единороссов.

«Подобное уже неоднократно имело место», — отметили в партии.

Ранее в четверг Игорь Кучерявый был отпущен. Однако его местонахождение пока неизвестно.

3 декабря появилась информация о задержании единоросса во время прохождения паспортного контроля на российско-украинской границе. Позднее это подтвердили в СБУ. На российского политика завели уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Он якобы был активным участником «российской весны» в 2014 году.

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