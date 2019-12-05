На Украине освободили члена «Единой России»

Член севастопольского регионального политического совета партии «Единая Россия» Игорь Кучерявый отпущен после задержания на российско-украинской границе. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Он отметил, что об освобождении политика ему рассказала жена Кучерявого. «Сказать о том, остался ли он на Украине или вернулся в Россию, пока не могу», — добавил омбудсмен.

В севастопольском отделении партии агентству сказали, что пока не располагают данным о задержании их члена, и прокомментируют ситуацию позднее. В правоохранительных органах официально эта информация не подтверждалась.

Кучерявый был задержан во время прохождения паспортного контроля на границе России и Украины вечером во вторник, 3 декабря. Позднее это подтвердили в СБУ. Там отмечали, что мужчина собирался получить заграничный паспорт на Украине. На него завели уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В сообщении спецслужб говорилось, что политик занимает «антиукраинскую позицию» и способствовал «российской оккупации» Крыма в 2014 году.

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