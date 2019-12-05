СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»

Служба безопасности Украины подтвердила задержание члена севастопольского регионального политического совета партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого. Об этом сообщается на сайте организации.

Кучерявый был задержан во время прохождения паспортного контроля на российско-украинской границе. По информации разведчиков, на Украине он собирался получить заграничный паспорт.

На политика заведено уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В своем сообщении СБУ подчеркивает, что Кучерявый занимает «антиукраинскую позицию», а также способствовал «российской оккупации» полуострова в 2014 году.

Ранее о задержании Кучерявого сообщил крымско-татарский канал ATR. Задержанию способствовали активисты крымско-татарской организации «Аскер», которую финансирует владелец ATR и бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



