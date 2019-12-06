В больнице одновременно забеременели сразу 22 сотрудницы

В больнице американского города Эджвуд, штат Кентукки, 22 работницы одновременно оказались беременными. Об этом сообщает информационный портал Yahoo! News.

Пополнения в семействе ждали врачи, медсестры и административный персонал, 18 из которых уже благополучно родили. Две женщины стали матерями в один день — 25 сентября. Одна из сотрудниц ожидает рождения ребенка уже в январе следующего года.

Первой о своей беременности рассказала медсестра родильного отделения Кристи Макдауэлл (Kristy McDowell). 13 мая у нее родилась девочка по имени Присцилла (Priscilla) весом два килограмма. Ребенку пришлось провести 34 дня в отделении интенсивной терапии для новорожденных. «Она уже окрепла и стала такой большой, — говорит Макдауэлл. — Она очень жизнерадостная, постоянно улыбается».

Макдауэлл вспоминает, как после нее другие медработницы тоже начали признаваться, что ждут ребенка. «Мы вели список, и кто-то постоянно вписывал туда новое имя», — отметила она. Сотрудницы больницы считают себя частью одной большой семьи и с радостью ждут момента, когда будут вместе воспитывать своих детей.

В конце ноября сообщалось, что восемь сотрудниц родильного отделения больницы в американском городе Нью-Лондон, штат Коннектикут, забеременели одновременно. В числе беременных женщин — шесть медсестер и две акушерки.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!