Мыши приплыли на отдаленный остров и поедали редких птиц

На вулканическом острове Гоф в южной части Атлантического океана мыши терроризируют альбатросов и поедают их детенышей. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Представители британской благотворительной организации «Королевское общество защиты птиц» сняли атаки мышей на альбатросов, установив в их гнездах скрытые камеры. «Более десяти лет мыши убивают птенцов альбатросов, — рассказывает местный рабочий Крис Джонс (Chris Jones). — Истребление взрослых особей может привести к катастрофическим последствиям — вымиранию популяции».
Собранные видеоматериалы шокировали исследователей. На полученных кадрах группы до десяти мышей атакуют взрослых альбатросов, после чего заживо едят их птенцов.
Мыши впервые появились на острове Гоф в XIX веке, прибыв на кораблях моряков. На острове сейчас проживает 99 процентов популяции альбатросов вида Diomedea dabbenena (Tristan albatross), который находится на грани исчезновения.
Альбатрос вида Diomedea dabbenena — морская птица, проживающая на архипелаге Тристан-да-Кунья в Атлантическом океане. Представители этого вида вымерли на острове Тристан, но сохранились на островах Гоф и Инаксессибл. Численность популяции на Гофе составляет в основном от 1,5 до 2,4 тысячи пар.