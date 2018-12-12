Самый старый альбатрос в мире снес яйцо в 68 лет

Самка темноспинного альбатроса по кличке Уиздом (Wisdom), считающаяся самой старой дикой птицей в мире, снесла очередное яйцо на острове Мидуэй в Тихом океане. Об этом сообщает издание New York Post.

Возраст Уиздом составляет не менее 68 лет. В 1956 году ее поймал и окольцевал американский орнитолог Чендлер Роббинс (Chandler Robbins). К тому времени птице было по меньшей мере шесть лет. За свою жизнь она снесла около сорока яиц.

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«Уиздом и ее самец Акекамаи каждый год возвращаются на свое гнездовье на атолле Мидуэй, — говорится в сообщении Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США. — Альбатросы часто откладывают яйца не каждый год, но эта пара встречается на Мидуэе ежегодно с 2006 года, чтобы снести и высидеть яйцо».

Темноспинные альбатросы несколько меньше своих собратьев, белоспинных альбатросов. Размах крыльев достигает примерно двух метров. Как и все альбатросы, эти птицы большую часть времени проводят в полете, приземляясь лишь в период гнездования. Темноспинные альбатросы редко следуют за морскими судами, но иногда принимают их за острова и приземляются.

В 2012 году сообщалось, что темноспинный альбатрос, который гнездится на Гавайских островах, добрался до штата Калифорния, преодолев несколько тысяч километров на транспорте. Сначала он плыл на грузовом судне, а затем ехал в автомобиле.

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