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Яйца крикливого зуйка помешали музыкальному фестивалю в Канаде

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Редкая птица весом менее 150 грамм (5 унций) отложила яйца на месте строительства основной сцены музыкального фестиваля в столице Канады, из-за чего проведение мероприятия поставлено под угрозу. Об этом сообщает The Guardian.

Птица из семейства ржанковых, называемая «крикливый зуек», особо охраняется в Канаде. Впервые птицу заметили на территории будущего фестиваля Bluesfest в Оттаве на прошлой неделе. Она создала гнездо и отложила четыре яйца на мостовой, где должна была располагаться главная сцена. После новости о будущем потомстве птички местные чиновники бросились на ее защиту, наняв охрану и оцепив область желтой лентой. Экологи отмечают, что в среднем крикливому зуйку требуется около 26 дней для высиживания яиц.

Основной этап подготовки к фестивалю был остановлен. Сейчас организаторы дожидаются ответа от Министерства окружающей среды Канады, которое решит вопрос о перемещении птицы. Гнездо птицы либо передвинут на безопасное расстояние, либо отправят в центр дикой природы.

В интернете разгорелась активная дискуссия о будущем птицы. «Боже, не ищите в интернете фотографии птенчиков крикливой зуйки. Тогда ваши доводы усилятся десятикратно», — заявила пользователь LauraC в Twitter. Другие возмущались ущербом, который нанесет одна маленькая птичка: «Пожалуйста, пусть это будут фейковые новости. Вклад 31 миллиона долларов в экономику, предоставление рабочих мест на фестивале поставлены под угрозой из-за какой-то птицы?», — не согласился Robert Fernandez.

Крикливый зуек откладывает в ямку на земле обычно четыре яйца, которые высиживают оба родителя около месяца. Птенцы появляются на свет зрячими и покрытыми пухом, уже через несколько часов они покидают гнездо в поисках корма. Тем не менее, родители заботятся о них, пока те не научатся летать.

Фестиваль Bluesfest должен начаться 5 июля. Bluesfest является одним из крупнейших в Канаде фестивалей на открытом воздухе и считается одним из самых важных музыкальных событий в Северной Америке. Он проходит ежегодно, и на него приезжает около 300 тысяч человек.

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