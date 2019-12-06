Основатели Google подставили преемника

Новый глава Alpabet — материнской компании Google — Сундар Пичаи получил худшую работу в Кремниевой долине, пишет CNBC. Отмечается, что главе корпорации придется отбиваться от претензий властей и развивать сервисы, не приносящие прибыли.

Издание называет назначение Пичаи хитрым ходом со стороны Ларри Пейджа и Сергея Брина — основателей Alphabet, которые четыре года назад разделили общий бизнес на несколько более мелких направлений и создали материнскую компанию Alphabet, чтобы объединить их все.

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С тех пор ни одно из таких направлений не принесло ожидаемой выгоды и не стало по-настоящему прибыльным бизнесом, сравнимым с Google, зарабатывающим на контекстной рекламе. Среди таких компаний — производитель беспилотных автомобилей Waymo, разработчик портативных вышек сотовой связи и точек доступа в интернет Loon, служба доставки на беспилотниках Wings Aviation, разработчик инновационного сервиса по управлению городскими пространствами Sidewalks Labs, а также венчурный инвестиционный фонд, нацеленный на вложения в другие высокотехнологичные компании холдинга, Capitalg.

Помимо этого, указывают авторы, Пейдж и Брин по-прежнему будут состоять в совете директоров Alphabet, а значит принимать участие в управлении. Они могут воспротивиться логичным попыткам Пичаи, который прежде возглавлял Google, сократить расходы на сторонние проекты.

Также Пичаи придется столкнуться с недовольством собственных сотрудников, протестовавших против некоторых решений руководства, и претензиями со стороны властей по всему миру, в том числе антимонопольных органов США. Все вместе это делает работу нового главы Alphabet худшей во всей Кремниевой долине, заключают авторы.

О назначении Пичаи было объявлено 4 декабря. Одновременно стало известно, что Пейдж и Брин покидают свои посты гендиректора и президента холдинга соответственно.

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