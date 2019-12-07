Четырех предполагаемых насильников застрелили на следственном эксперименте

В городе Хайдарабад в Южной Индии полицейские застрелили четырех обвиняемых по делу о групповом изнасиловании и убийстве женщины, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление представителей правоохранительных органов.

Утром 6 декабря фигурантов резонансного уголовного дела, которое вызвало волну негодования по всей Индии, доставили на место преступления для проведения следственного эксперимента. Там обвиняемые, по словам заместителя комиссара полиции Хайдарабада, попытались разоружить конвоиров и сбежать, но были убиты.

Убийство 27-летней женщины в Хайдарабаде было совершено в конце ноября. Ее обугленное и завернутое в одеяло тело нашли в 50 километрах от города. Перед тем как убить жертву, злоумышленники изнасиловали ее. Их задержали по горячим следам.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс: 30 ноября возле полицейского участка, где содержались обвиняемые, собрались сотни местных жителей, требовавших отдать им предполагаемых насильников для расправы. После того как стало известно о гибели всех фигурантов дела, индийцы снова вышли на улицы, но уже с одобрительными лозунгами в адрес полиции, пишет Associated Press.

Как отмечает Al Jazeera, индийскую полицию часто обвиняют во внесудебных расправах, особенно на территориях, принадлежность которых оспаривается Пакистаном — союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх. В стране также остро стоит проблема насилия в отношении женщин: так, согласно статистике, в 2017 году в стране было зарегистрировано 32,5 тысячи случаев изнасилований.

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