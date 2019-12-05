Индийский режиссер призвал девушек не сопротивляться насильникам

Индийский режиссер Даниэль Шраван призвал девушек не сопротивляться насильникам и носить с собой презервативы. Об этом сообщает портал India Today.

«Простая логика... Если мужчина удовлетворит свое сексуальное желание, он не станет убивать женщину. Правительство должно принять такую ​​схему [в законодательстве], чтобы снизить смертность при изнасилованиях», — написал он в своем Facebook. Запись уже удалена.

По мнению режиссера, девушки старше 18 лет уже должны быть «осведомлены» о возможности изнасилования и «быть готовыми к этому». Слова Шравана вызвали ярость у пользователей соцсетей, ему советовали лечиться в психиатрической лечебнице. Некоторые пользователи даже желали ему смерти.

В мае 2019 года в Индии начались массовые беспорядки после того, как был задержан подозреваемый в изнасиловании трехлетней девочки. Местные жители вышли на улицы, чтобы выразить недовольство «слишком долгим» слушанием по делу. Власти попросили граждан воздержаться от насилия.

Политические и религиозные деятели штата сыграли роль в подъеме протестных настроений. «В такие времена впору вводить законы шариата, по которым таких педофилов забивают камнями», — написала в Twitter Мебуба Муфти, руководитель Народной демократической партии, ранее занимавшая пост главы штата.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru