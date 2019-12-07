Описан план развития ядерной «стратегической триады» США до конца века

В течение ближайшего десятилетия США будут формировать новую ядерную триаду, которая прослужит до конца XXI века. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» выразил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России, член-корреспондент Академии военных наук Владимир Козин.

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«Это будет уже принципиально новая стратегическая триада, а не модернизация существующей. Она начнет формироваться с 2026 года и просуществует практически до конца текущего столетия, до 2080-90-х годов», — заявил эксперт.

По его словам, вместо подводных лодок с баллистическими ракетами типа «Огайо» будут приняты на вооружение субмарины проекта 826 «Колумбия». На смену МБР «Минитмен-III» придет разрабатываемая ракета, известная сейчас под индексом GLSD (ракета «Стратегического сдерживания наземного базирования»). Также появится новый тяжелый стратегический бомбардировщик B-21 «Рейдер», который заменит существующие сегодня типы самолетов: B-52H, B-1 и B-2.

Также Козин назвал «закулисную причину» нежелания Вашингтона продлевать соглашение между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений 2010 года (СНВ-3). По его мнению, договор мешает Вашингтону создавать новые типы ракетно-ядерных вооружений, в том числе — относящихся к новой ядерной триаде. Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года, это последний действующий договор о контроле над вооружениями между Россией и США.

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