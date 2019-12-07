Названа «закулисная причина» планов США выйти из ракетного договора СНВ-3

Договор между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений 2010 года (СНВ-3) мешает Вашингтону создавать новые типы ракетно-ядерных вооружений, и это является «закулисной причиной» нежелания американцев продлевать соглашение, заявил в интервью «Ленте.ру» ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России, член-корреспондент Академии военных наук Владимир Козин.

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«У них готовится к созданию принципиально новая и качественно эффективная стратегическая ядерная триада, которая, как мы знаем, состоит из трех элементов — межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и стратегические бомбардировщики», — пояснил эксперт.

Также, по его словам, американцы попытаются «подвязать» к существующему договору Китайскую Народную Республику. Однако, учитывая нежелание Пекина участвовать в СНВ-3, США попробуют обосновать этим выход из договора после февраля 2021 года, считает Козин.

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года, это последний действующий договор о контроле над вооружениями между Россией и США. Он был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и вступил в силу в 2011-м. Документ, получивший название СНВ-3, заменил старое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное СССР и США в 1991 году и истекшее 5 декабря 2009 года. По условиям соглашения, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

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