Культура
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Украинцы решили переночевать в палатках возле офиса Зеленского
Украинские протестующие подрались с полицией и попали на видео
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Первый узбек в UFC нокаутировал американца
Украина раскрыла план реинтеграции Донбасса
Подозреваемый в убийстве соратника Масхадова запросил убежище в Германии
«Вулверхэмптон» довел беспроигрышную серию в АПЛ до 11 матчей
Трамп предупредил Ким Чен Ына о риске «потерять все»
Плющенко сделал неудачный прыжок и пробил трубу с водой
Новости партнеров

Умер управлявший героями «Улицы Сезам» кукловод

Перейти в «Мою Ленту»
Кэролл Спинни
Кэролл Спинни

Американский кукловод Кэрролл Спинни, который озвучивал героев программы «Улицы Сезам», умер 8 декабря на 86-м году жизни. Об этом сообщается на сайте организации-создателя передачи Sesame Workshop.

Актер озвучивания, также управлявший героями «Улицы Сезам», скончался в своем доме, в штате Коннектикут. Отмечается, что он долгое время страдал дистонией (постоянное спазматическое сокращение мышц — прим. «Ленты.ру»). У Спинни остались жена, трое детей и четверо внуков.

Спинни озвучивал Большую Птицу и Оскара Ворчуна с 1969-го по 2018 год, затем он ушел на пенсию.

19 сентября 2018 года возрасте 67 лет умер сценарист «Альфа» и «Улицы Сезам» Тад Мамфорд.

Детская программа «Улица Сезам» впервые вышла в эфир 10 ноября 1969 года. С начала 2016-го выходит на канале HBO.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
В «Улице Сезам» появился герой из семьи наркоманов
Умер сценарист «Альфа» и «Улицы Сезам»
«Улицу Сезам» переснимут с сексом, убийствами и наркотиками
Другие материалы рубрики
Культура00:04Сегодня

Мат и темнота

Синдром Туретта, джаз и коррупция: Эдвард Нортон снял неонуар о Бруклине 50-х
19:08Сегодня

Умер рэпер Juice WRLD

16:08Сегодня

Сын Валерии разбил свой Jaguar

15:06Сегодня

Голых женщин на картинах «одели» на выставке в российском городе

Культура00:00 6 декабря
Терри Райли

На минималке

Этот композитор открыл миру минимализм, провел первые рейвы и изменил электронную музыку
13:12Сегодня

Россияне отказались игнорировать Ротару

21:55 7 декабря

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

14:32 7 декабря

Названы худшие фильмы года

КультураПартнерский материал

Да будет свет

Два гения поссорились из-за лампочки. Их война изменила весь ХХ век
13:32 7 декабря

Певица МакSим объявила о помолвке

13:09 7 декабря

Умерла звезда сериала «Друзья»

12:42 7 декабря

Егор Крид снял с себя бриллиантовые зубы в эфире «Вечернего Урганта»

Россия
Разбуянившегося москвича привязали к дереву пищевой пленкой
«Это выглядит как настоящее надувательство»
Зачем на закате холодной войны Советский Союз пошел на поводу у США и уничтожил ядерные ракеты
Глава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году
«Помолюсь и сразу чувствую, куда нужно послать пулю»
Стрелять по врагу, даже если Родина не права: чему учат россиян в патриотических клубах
Российские корабли попали в сильнейший шторм
Дмитрий Медведев«Было очевидно, что надо поговорить со всеми»
Что Дмитрий Медведев думает об Алексее Навальном, деле Егора Жукова и общении с журналистами
Шойгу объяснил плохие отношения с НАТО
Все материалы
Мир
Трамп предупредил Ким Чен Ына о риске «потерять все»
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Стрельбу на базе ВМС США сочли терактом
Реджеп Эрдоган«Мы не будем спрашивать разрешения»
Эрдоган дружит с Россией, но теряет поддержку в Турции. За 18 лет к нему накопилось много претензий
Сербия назвала Россию самым главным другом и союзником
Зелимхан ХангошвилиГермания вышлет двух российских дипломатов
Россию подозревают в убийстве сторонника Басаева. Это грозит новыми санкциями
Появились подробности расстрела на базе ВМС США
Все материалы
Бывший СССР
Украина раскрыла план реинтеграции Донбасса
Мутация ценностей
Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
Украинцы решили переночевать в палатках возле офиса Зеленского
«Не для того они кровь проливали»
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
Порошенко закидали яйцами на Майдане
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией
Все материалы
Экономика
Названы самые продаваемые в России автомобили
На мази
Мир переживает бум электрокаров. Кто потеряет, а кто заработает на этом миллиарды?
Назван самый популярный алкогольный напиток у россиян в новогодние праздники
То ли еще будет
Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год
МВФ предоставит Украине кредит на 5,5 миллиарда долларов
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод стоимостью более триллиона рублей меняет расклад сил на мировом рынке газа
Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору
Все материалы
Силовые структуры
Московский участковый захотел сделать карьеру на наркотиках и сел на три года
«Вы про Фишера слышали? Это я»
Этот маньяк годами жестоко убивал детей. Его гараж рядом с дачей Ельцина стал камерой пыток
Педофила насмерть придавило «Нивой» в российской колонии
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»
Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
Российская полиция отказалась от роботов
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Жесткое задержание гаишников бойцами ФСБ попало на видео
Все материалы
Наука и техника
Определен способ полетов на другие планеты
Азиатский богатырь
На что способен самый мощный смартфон в мире: Asus ROG Phone II
Названа неожиданная причина развития рака, диабета и слабоумия
Тяжелый случай
США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
Климатическую катастрофу удалось замедлить
«Он был типичным самодуром»
Нелепое правление и мучительная смерть Павла I — самого странного императора России
Обнаружено средство против неизлечимого рака крови
Все материалы
Спорт
«Вулверхэмптон» довел беспроигрышную серию в АПЛ до 11 матчей
«Нервничала, даже ноги тряслись»
Косторная, Щербакова и Трусова победили в финале Гран-при. Загитова — осталась без медали
«Спартак» разгромно проиграл «Ростову»
Уле Гуннар СульшерПоследний шанс Сульшера на спасение
Превью 16-го тура АПЛ. Смотрите прямые трансляция матчей по подписке в подарок
Плющенко сделал неудачный прыжок и пробил трубу с водой
Российские фанаты массово покидают стадионы
Болельщики протестуют против жестокости полиции
Фанаты «Спартака» провели новую акцию против Дзюбы
Все материалы
Культура
Умер рэпер Juice WRLD
Мат и темнота
Синдром Туретта, джаз и коррупция: Эдвард Нортон снял неонуар о Бруклине 50-х
Сын Валерии разбил свой Jaguar
Терри РайлиНа минималке
Этот композитор открыл миру минимализм, провел первые рейвы и изменил электронную музыку
Голых женщин на картинах «одели» на выставке в российском городе
«Чертов виртуоз!»
 
Россияне отказались игнорировать Ротару
Все материалы
Интернет и СМИ
Бузову захотели отправить доить коров из-за плохого пения
Какой ценой
Этот год принес человечеству войны, катастрофы и свободу. Вот как это было
Соловьев напомнил Украине о предупреждении Путина насчет Донбасса
«Страшно спать в пустой комнате»
Это телешоу показало, что одиночки — тоже люди. И сделало их настоящими знаменитостями
В сказке «Морозко» обнаружили опасный посыл для девочек
Военное положение
В интернете наступила новая эра. Теперь абсолютно каждый находится под угрозой
Вежливый кот обрел популярность в сети
Все материалы
Ценности
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Нержавеющая леди
Скромные наряды и роскошные похороны: как жила Маргарет Тэтчер
Посетитель галереи съел проданный за 120 тысяч долларов банан
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Продавец редкой двухрублевой монеты отказался от квартиры в центре Москвы
Рука об руку
Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Россиянин выставил на продажу монету за миллиард рублей
Все материалы
Путешествия
Составлен рейтинг самых туристических городов мира
«Вместо Черного моря тут озеро Онтарио»
Как россиянин приехал в Канаду и нашел в ней сходство с российскими курортами
Придуман способ сделать места в экономклассе самолета комфортными
«Я отрывался, скакал, плясал и подпевал»
Кофе, женщины, доброта: приключения россиянина в Эфиопии
В Крыму под горой нашли мертвого туриста
Трущобы по-русски
Когда-то этот город был заполнен мафиози, теперь — мусором. Но туристы хотят сюда попасть
Российская женщина-пилот рассказала о плохих приметах перед полетом
Все материалы
Из жизни
Употреблявшие тяжелые наркотики рассказали о своих преступлениях
«Жизнь будто остановилась»
Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
Мужчину без рук и ног заставили подтверждать нетрудоспособность трижды в год
«Мы готовы на все, чтобы выжить»
Бедняки истребляют редких животных. Все ради причуд богачей
Девочка едва не умерла из-за веганского бургера
«Долго не могла отпустить русскую жизнь»
История россиянки о жизни в Гамбурге
«Миссис Земной шар» стала россиянка
Все материалы
Самые популярные автомобили России
Опубликованы данные по продажам за ноябрь 2019 года
Тест: угадай машину по рисунку ходовых огней
Мьёльниры, «ангельские глазки», круги и другие световые подписи брендов
Забытые концепты: Lancia Mizar
Как сделать скучную модель Lancia интересной — инструкция от Джованни Микелотти
Смешные ролики ноября
Бегущий по лезвию Теслы, непобедимый Wrangler и кое-что странное
Из-за нового дефекта в подушках Takata отзовут еще 1,4 миллиона автомобилей
Появились первые фотографии Kia Seltos российской сборки
В России создали эксклюзивный офис на колесах на базе Cadillac Escalade
Все материалы
Дом
Муж с женой купили разрушенный замок во Франции и заработали миллионы
Некрасиво получилось
Чем живет самый неблагополучный район Москвы
В Москве появится вторая канатная дорога
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
Россиянам предложат продавать квартиры по-новому
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
Российский депутат строил дом и замуровал соседа
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Российские бизнесмены поделились секретами со студентами
Россиян призвали отказаться от салатов с майонезом в новогоднюю ночь
«Машу и Медведя» запустят в Китае
Российским пенсионерам повысят цифровую грамотность
Все материалы