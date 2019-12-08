Умер управлявший героями «Улицы Сезам» кукловод

Американский кукловод Кэрролл Спинни, который озвучивал героев программы «Улицы Сезам», умер 8 декабря на 86-м году жизни. Об этом сообщается на сайте организации-создателя передачи Sesame Workshop.

Актер озвучивания, также управлявший героями «Улицы Сезам», скончался в своем доме, в штате Коннектикут. Отмечается, что он долгое время страдал дистонией (постоянное спазматическое сокращение мышц — прим. «Ленты.ру»). У Спинни остались жена, трое детей и четверо внуков.

Спинни озвучивал Большую Птицу и Оскара Ворчуна с 1969-го по 2018 год, затем он ушел на пенсию.

19 сентября 2018 года возрасте 67 лет умер сценарист «Альфа» и «Улицы Сезам» Тад Мамфорд.

Детская программа «Улица Сезам» впервые вышла в эфир 10 ноября 1969 года. С начала 2016-го выходит на канале HBO.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!