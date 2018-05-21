«Улицу Сезам» переснимут с сексом, убийствами и наркотиками

В сети появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых» с персонажами-куклами, стилизованными под детское образовательное телешоу «Улица Сезам». Ролик опубликован на YouTube-канале STX Entertainment.

Лента расскажет о том, как куклы и люди уживаются бок о бок в Лос-Анджелесе. По сюжету, в городе начинают убивать артистов, снимавшихся в популярном телешоу. Найти преступника пытаются частный детектив (Билл Барретта, озвучка) и женщина-полицейский (Мелисса МакКарти).

«Никакого Сезам. Настоящая улица», — сообщается в трейлере.

Режиссером выступил Брайан Хенсон, работавший над сериалом «Маппеты» в конце 1990-х. Брайан — сын Джима Хенсона, создателя персонажей «Улицы Сезам» и автора юмористической передачи «Маппет-шоу».

Премьера фильма запланирована на 16 августа.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!