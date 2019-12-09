Гинеколог тайно снимал женщин на спрятанную в очках камеру и сел в тюрьму

В больнице английского города Редхилл, графство Суррей, гинеколог снимал женщин на установленную в очках скрытую камеру и получил тюремный срок. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Полиция задержала 49-летнего Джомо Матурина (Jomo Mathurine) после того, как на него пожаловалась одна из жертв. При обыске у гинеколога нашли 15 фотографий и 96 видеозаписей ни о чем не подозревающих женщин.

В ходе судебного слушания выяснилось, что в 2016 году Матурин предложил 19-летней студентке помощь в учебе. На тот момент она проходила производственную практику на должности медсестры, а он был одним из самых высокоуважаемых специалистов больницы. В сентябре того же года они вступили в интимные отношения, которые длились около двух лет.

В прошлом году девушка случайно увидела на компьютере Матурина видео, где она занимается с ним сексом. Гинеколог пригрозил убить ее и распространить эротические кадры с ее участием, если она обратится в полицию. Жертва продолжила из страха встречаться с ним, но 2 января 2019 года она не выдержала и рассказала обо всем однокурснице. На следующий день студентки отправились в полицейский участок.

Матурина арестовали 10 декабря в доме его семьи. На момент вынесения приговора он отказывался давать доступ к некоторым своим устройствам, утверждая, что они принадлежат его супруге. В общежитии, где проживала студентка, обнаружили несколько скрытых камер. Также у гинеколога нашли коллекцию более 100 эротических записей с его жертвами.

В четверг, 5 декабря, суд приговорил его к 14 месяцам тюрьмы.

В ноябре стало известно, что одесские гинекологи на протяжении полутора лет изготавливали порнографические материалы с участием своих пациенток. Незаконная деятельность врачей была раскрыта после того, как одна из пациенток обнаружила видео со своим участием на порносайте.

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