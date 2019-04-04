Больница тайно снимала роды десятков женщин ради поимки вора

Десятки женщин подали в суд на больницу американского города Ла-Меса, штат Калифорния. Как сообщает информационный портал Ars Technica, они обвиняют медицинское учреждение в том, что их снимали скрытой камерой без разрешения во время родов и других операций.

Представители больницы признались, что действительно установили скрытые камеры с датчиками движения в трех палатах в период с июля 2012 года по июнь 2013 года. Таким образом охранники надеялись вычислить, кто из персонала ворует сильнодействующие наркотические вещества, используемые для анестезии.

«Хотя камеры были нацелены на тележки для анестезии, иногда в зону видимости попадали врачи и пациенты в операционных», — признал представитель больницы.

Это вызвало недовольство у 81 пациентки медицинского учреждения. Они заявили, что не давали согласия на съемку во время родов, кесарева сечения, стерилизации и других процедур. Более того, женщин возмутило, что видеозаписи хранились на компьютерах, причем не все из них были защищены паролем. Таким образом, ролики мог посмотреть любой желающий.

По оценкам адвокатов, за это время на видео попало более 1800 процедур, во время которых «женщины находились в наиболее физически и эмоционально уязвимом положении».

Представитель клиники извинился перед пациентками.

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