Подмосковье получило премию за лучшее размещение облигаций

Московская область выиграла премию Cbonds Awards 2019 года за лучшее размещение облигаций, сообщила министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова. Ее цитирует РИАМО в понедельник, 9 декабря.

«Спрос на наши облигации оказался беспрецедентно высоким — он более чем в пять раз превысил предложение. Ставка купона 7,05 процента уникальна для рынка — ставок такого уровня и ниже при аналогичном объеме размещения у субъектов РФ не было с 2013 года», — рассказала Мухтиярова.

По ее словам, полученные в результате сделок средства были направлены на развитие инфраструктурных и социальных проектов. Министр подчеркнула, что премия стала еще одним подтверждением доверия со стороны инвесторов и высокого кредитного рейтинга региона.

Cbonds Awards вручается ежегодно лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования.

18 ноября Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Подмосковья до уровня AA+(RU). В феврале этого года агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Московской области до высокого инвестиционного уровня.

Губернатор Андрей Воробьев регулярно говорит о необходимости привлечения новых инвестпотоков, так как они существенно влияют на благосостояние области. Он отметил, что власти разрабатывают разлитые программы сотрудничества, выгодные для предпринимателей.

