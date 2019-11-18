Кредитный рейтинг Московской области повышен

Темпы развития экономики Московской области благоприятно отразились на кредитном рейтинге региона, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило его до уровня AA+(RU). Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 18 ноября.

В частности, с 2013 года рост налоговых и неналоговых доходов (ННД) области составил 70 процентов, что значительно превысило среднероссийский уровень.

Бюджет области характеризуется стабильно высокой долей собственных поступлений. Стабильный рост доходов позволяет поддерживать значительный уровень капитальных расходов и увеличивать его, говорится в исследовании.

В феврале 2019 года агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг области до высокого инвестиционного уровня.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев регулярно говорит о необходимости повышения экономического благосостояния региона. По его словам, инвестиционный поток играет в этом процессе одну из ключевых ролей. Поэтому, по его словам, важно налаживать конструктивный диалог с бизнес-сообществом.