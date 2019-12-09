В самолете умершего рэпера Juice WRLD нашли более 30 килограммов марихуаны

В частном самолете умершего рэпера Juice WRLD обнаружили более 30 килограммов марихуаны. Об этом сообщает портал TMZ.

Полицейские допросили людей, которые находились вместе с музыкантом на борту, и выяснили, что незадолго до своей смерти он выпил несколько таблеток. Пока не уточняется, что именно в них содержалось.

Человек из окружения звезды также рассказал правоохранительным органам, что Juice WRLD часто принимал Percocet — популярный среди американцев опиоидный анальгетик. Кроме того, в самолете была найдена бутылка противокашлевого сиропа с кодеином.

Джаред Энтони Хиггинс, выступавший под псевдонимом Juice WRLD, скончался 8 декабря в чикагском аэропорту Мидуэй. У 21-летнего рэпера случился сердечный приступ. После рейса из Калифорнии у певца заметили кровотечение изо рта, после чего его увезли на скорой, однако спасти музыканта не удалось.

Позднее в сети появились видео с Juice WRLD, снятые за несколько часов до его смерти. На записях, опубликованных в Instagram и Twitter, хип-хоп-исполнитель подшучивает над своим приятелем в самолете.

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