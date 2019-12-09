Появилось предсмертное видео 21-летнего рэпера Juice WRLD

@DxpressedTvyler / Twitter

В сети всплыли видео с рэпером Juice WRLD, снятые за несколько часов до его смерти. На записях, опубликованных в Instagram и Twitter, хип-хоп-исполнитель подшучивает над своим приятелем в самолете.

Музыкант плеснул воду в лицо спящему пассажиру.

Рэперу стало плохо в аэропорту в Чикаго. У него началось кровотечение изо рта. Исполнителя госпитализировали, он скончался в больнице. Juice WRLD был 21 год. Точная причина смерти пока неизвестна.

Juice WRLD (настоящее имя Джарад Энтони Хиггинс) прославился благодаря хиту Lucid Dreams, вышедшему в 2018 году. В его дискографии два студийных альбома. Последняя пластинка Death Race for Love вышла в марте 2019 года.

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