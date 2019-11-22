Рэпер French Montana вызвал полицию и угодил в больницу

Американский рэпер из Марокко Карим Харбуш, выступающий под псевдонимом Френч Монтана (French Montana), попал в больницу с жалобами на боли в животе, тошноту и проблемы с сердцем. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Музыканта госпитализировали после того, как тот вызвал полицию к себе домой, заявив о взломе и ограблении.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и обнаружили, что вызов оказался ложным, заметив при этом неадекватное поведение Харбуша. Рэперу вызвали медиков, он был госпитализирован в госпиталь долины Сан-Фернандо.

18 ноября темнокожий рэпер will.i.am (Уильям Адамс), фронтмен группы Black Eyed Peas, рассказал о вызвавшей из-за него полицию стюардессе. Женщине якобы не понравилось, что Адамс игнорировал ее просьбы.

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