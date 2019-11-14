Рэпер Kodak Black сел в тюрьму почти на четыре года

Американского хип-хоп-исполнителя Kodak Black приговорили к 46 месяцам лишения свободы за предоставление ложной информации ради покупки оружия. Об этом пишет The Independent.

Рэпер приобрел в оружейном магазине в Майами, штат Флорида, три огнестрельных оружия. Правоохранительные органы объявили, что одно из них нашли на месте перестрелки на пляже в марте. При этом музыканту не предъявили обвинений за участие в перестрелке.

Kodak Black также ожидает суда по предъявленным ему в других штатах обвинениям в хранении наркотиков и оружия и в сексуальных домогательствах.

Хип-хоп-исполнителя задержали в январе 2018-го, через полгода после того, как он вышел из тюрьмы.

Kodak Black (настоящее имя Дьюсон Октейви, позже измененное на Билл К. Капри) — 22-летний рэпер из Помпано-Бич, штат Флорида. В его дискографии два студийных альбома, последняя пластинка, Dying To Live, вышла в 2018 году.

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