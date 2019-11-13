Сын Мика Джаггера восхитился русской музыкой и спел «Розовое вино»

lucasjagger / Instagram

Лукас Морис Морад Джаггер, сын фронтмена рок-группы Rolling Stones Мика Джаггера, в своих Instagram-stories признался в любви к русской музыке.

Молодой человек опубликовал видео, в котором он танцует под песню хип-хоп-исполнителей Элджея и Федука «Розовое вино». Кроме того, в ролике он даже подпевает на русском языке. «Русская музыка восхитительна», — написал сын рокера. Он отметил в своей публикации Федука, а тот перепостил ролик в свой аккаунт.

В прошлом году Лукас Морис Морад Джаггер вместе с отцом побывал в Москве. Тогда он опубликовал в Instagram-аккаунте снимок на фоне Кремля.

Летом 2018 года еще одну знаменитость уличили в любви к композиции «Розовое вино». Британского актера Хью Гранта обнаружили в одном из ресторанов Санкт-Петербурга в компании человека, похожего на русского миллиардера Евгения Лебедева. Тогда видео с актером, покидающим заведение под трек «Розовое вино», появилось в Instagram.

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