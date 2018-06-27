Хью Гранта сняли покидающим ресторан с русским миллиардером под «Розовое вино»

lyuba_zhuravleva / Instagram

Британского актера Хью Гранта обнаружили в одном из ресторанов Санкт-Петербурга в компании человека, похожего на русского миллиардера Евгения Лебедева, пишет «Фонтанка». Видео с актером, покидающим заведение под трек «Розовое вино», появилось в Instagram.

Июнь 2018. Санкт - Петербург. На фото я и ХЬЮ ГРАНТ! Настоящий. Он спросил мое имя, и самое невероятное, из всех желающих Я ЕДИНСТВЕННАЯ кому он разрешил сделать фото : “Come here, really nice to meet you” сказал мне старина Хью🙏🏼 Спасибо. #hughgrant #usa #hollywood #esaulovaпокажи #follow #actor #famous #love #reallove #wow #lucky #good. June, 2018. St. Petersburg. On a photo I and HUGH GRANT! Real. He asked my name, and the most improbable, I ONLY to whom he allowed to make a photo of everyone: "Come here, really nice to meet you" told me Hugh's old times 🙏🏼 Thanks Фото опубликовано @veraesaulova

24 июня Грант оказался в Великом Новгороде. Его фото с гигантской матрешкой появилось в Instagram-аккаунте отеля, где актер остановился.

57-летний Хью Грант снялся в таких фильмах, как «Ноттинг Хилл», «Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь», «Агенты А.Н.К.Л» и «Приключения Паддингтона 2».

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