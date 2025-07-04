Огромная рыба выдернула рыбака из лодки и утащила в открытое море

В Индии огромный марлин утащил рыбака в открытое море

В индийском штате Андхра-Прадеш рыбак не справился с пойманной рыбой и пропал без вести. Об этом сообщает издание Times of India.

Перед исчезновением 26-летний Чодапалли Ерайя из прибрежной деревни Пудимадака рыбачил с моторной лодки вместе с тремя товарищами. Они забросили снасти в 15 морских милях от берега в Бенгальском заливе. Когда Ерайя начал вытаскивать леску, огромный марлин схватил приманку и поплыл прочь.

Рывок оказался таким сильным, что рыбак не удержался на борту. Марлин выдернул его из лодки и утащил в открытое море. Товарищи Ерайи и другие рыбаки, оказавшиеся в окрестности, пытались его найти, но безуспешно.

Представительница департамента рыболовства района Анакапалле отметила, что это не первый подобный случай. По ее словам, крупная рыба может утащить рыбака в море, если тот не справляется с силой, с которой она тянет леску.

Марлин — крупная рыба, вырастающая до пяти метров в длину. Она способна разгоняться до 110 километров в час. Глушит добычу длинным рылом в виде копья.

В 2018 году сообщалось, что двухметровый марлин потопил судно, с которого вели промысел филиппинские рыбаки. Длинный острый нос рыбы пробил в днище две крупные дыры, в которые хлынула вода. Рыбаков, несколько дней дрейфовавших в океане на самодельном плоту, спас американский военный корабль.