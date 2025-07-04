Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:30, 4 июля 2025Из жизни

Огромная рыба выдернула рыбака из лодки и утащила в открытое море

В Индии огромный марлин утащил рыбака в открытое море
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Shaukat Ahmed / Globallookpress.com

В индийском штате Андхра-Прадеш рыбак не справился с пойманной рыбой и пропал без вести. Об этом сообщает издание Times of India.

Перед исчезновением 26-летний Чодапалли Ерайя из прибрежной деревни Пудимадака рыбачил с моторной лодки вместе с тремя товарищами. Они забросили снасти в 15 морских милях от берега в Бенгальском заливе. Когда Ерайя начал вытаскивать леску, огромный марлин схватил приманку и поплыл прочь.

Рывок оказался таким сильным, что рыбак не удержался на борту. Марлин выдернул его из лодки и утащил в открытое море. Товарищи Ерайи и другие рыбаки, оказавшиеся в окрестности, пытались его найти, но безуспешно.

Материалы по теме:
«Никто не узнает их судьбу» С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
«Никто не узнает их судьбу»С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
18 октября 2020
«Обреченность висела в воздухе» Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
«Обреченность висела в воздухе»Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
8 сентября 2019

Представительница департамента рыболовства района Анакапалле отметила, что это не первый подобный случай. По ее словам, крупная рыба может утащить рыбака в море, если тот не справляется с силой, с которой она тянет леску.

Марлин — крупная рыба, вырастающая до пяти метров в длину. Она способна разгоняться до 110 километров в час. Глушит добычу длинным рылом в виде копья.

В 2018 году сообщалось, что двухметровый марлин потопил судно, с которого вели промысел филиппинские рыбаки. Длинный острый нос рыбы пробил в днище две крупные дыры, в которые хлынула вода. Рыбаков, несколько дней дрейфовавших в океане на самодельном плоту, спас американский военный корабль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я недоволен». Трамп после разговора с Путиным прокомментировал урегулирование конфликта на Украине и поставки оружия Киеву

    Папарацци запечатлели звезду «50 оттенков серого» в бикини на яхте

    В России рассказали о запуске украинскими военными отравленных дронов

    «КамАЗ» запретил сотрудникам приносить на предприятие покупную еду

    В США раскритиковали Трампа из-за решения по Украине

    Военный рассказал об укреплениях ВСУ с лабиринтами

    Павел Воля едва не утонул в Калининграде

    Министр обороны Саудовской Аравии тайно встретился с Трампом

    Власти Приморья отменили празднование Сабантуя из-за гибели Гудкова

    В США ответили на недовольство Трампа разговором с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости