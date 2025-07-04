Россиянам рассказали о праве получить больничный после увольнения

Доцент Балынин: Россиянам выплатят больничный в течение 30 дней после увольнения

Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин заявил, что у россиян есть право на получения пособия по временной нетрудоспособности после увольнения. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

Балынин уточнил, что россияне могут получить больничный после увольнения при соблюдении ряда условий. Например, если сотрудник заболел в течение 30 дней с момента прекращения трудовой деятельности и за это время не нашел новую работу.

«Размер пособия в таком случае рассчитывается и выплачивается исходя из 60 процентов покрытия заработка (вне зависимости от страхового стажа)», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что первые три дня больничного оплатит бывший работодатель, а остальные — Социальный фонд России.

Ранее в России захотели ввести ограничения для больничных листов мигрантов. Согласно инициативе, мигранты смогут получить право на оплачиваемый больничный только при одном условии — если у них есть не менее полугода страхового стажа.